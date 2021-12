João Mário já olha para o sorteio: "Se queremos estar na elite temos de defrontar as grandes equipas"

Declarações do médio encarnado, no final do encontro com o Dínamo de Kiev (2-0)

Jogo: "É um grande orgulho, sabíamos a dificuldade que seria passar o grupo. É incrível o que fizemos, queríamos reagir à derrota [0-3] de sexta-feira [contra o Sporting, em dérbi da Liga Bwin]. Fizemos uma grande primeira parte, ficámos ansiosos depois, sabendo que havia outro jogo a decorrer. Quero ajudar a equipa sempre e o mais importante era ganhar. Temos de agradecer aos adeptos. Estamos todos de parabéns."

Parabéns: "Há que dar os parabéns ao clube e aos adeptos por esta qualificação. Acreditámos sempre neste momento."

Tubarões? "Se queremos estar na elite temos de defrontar as grandes equipas. O Dínamo provou hoje ser uma grande equipa. Estamos preparados e agora queremos focar-nos no campeonato porque a Champions só vem em fevereiro. Não era fácil jogar hoje em casa depois da derrota, os adeptos são exigentes, é normal. Temos de realçar o que fizemos."