João Mário fez tudo no meio: confira os números frente ao Spartak

Essencial no jogo com o Spartak, o médio bateu em Moscovo todos os seus registos médios de 2020/21.

A estreia de João Mário ao comando do meio-campo ofensivo do Benfica, no embate com o Spartak em Moscovo, foi auspiciosa, com o internacional português a assumir a batuta do futebol encarnado e a selar a exibição com a assistência para Rafa no 0-1.

Mas, mais do que isso, o médio revelou toda a sua capacidade em fazer a bola circular pelo último terço do terreno, conseguindo mesmo dados estatísticos superiores aos que, por exemplo e em média, fez em toda a época passada ao serviço do rival Sporting.