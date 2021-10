Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Médio do Benfica recebeu 18,00% dos votos dos treinadores

João Mário é o Médio do Mês da Liga Bwin, referente a setembro, anunciou esta terça-feira a Liga Portugal. O jogador do Benfica recebeu um total de 18% dos votos dos treinadores principais da competição.

O médio do Benfica superiorizou-se a Matheus Nunes e Palhinha, dois antigos colegas de equipa no Sporting, ambos com 14,00%.