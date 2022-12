João Mário e Neres estão em dúvida para duelo decisivo de Moreira de Cónegos, diz Schmidt

O Benfica visita o Moreirense no sábado, em encontro da terceira jornada do Grupo C da Taça da Liga, com início marcado para as 19:00, no Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, e arbitragem de Tiago Martins (AF Lisboa)

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, disse esta sexta-feira que o encontro com o Moreirense, na Taça da Liga, "é uma final" e considerou que o adversário de sábado tem qualidade de Liga Bwin.

"É uma final da fase de grupos. Ambas as equipas ganharam os dois jogos, jogamos fora contra o primeiro classificado da Liga SABSEG. É uma equipa que podia jogar na Liga Bwin, por isso, é um adversário de qualidade e uma tarefa complicada", analisou o alemão, em conferência de imprensa, no Seixal.

Schmidt frisou, no entanto, que "a Taça da Liga é uma das competições" que o Benfica "quer ganhar" e, por isso, terá de "ter uma atitude e prestação muito boas" na visita a Moreira de Cónegos, "para jogar novamente em casa, na próxima semana", nos quartos-de-final.

Para isso, o técnico já poderá contar com alguns dos internacionais que estiveram ao serviço da seleção portuguesa, no Mundial Catar 2022, mas revelou que o brasileiro David Neres e João Mário estão em dúvida para o encontro da terceira jornada do Grupo C.

"O Gonçalo [Ramos] e o António [Silva] estão prontos, não têm queixas. O João Mário tem um pequeno problema num pé, já o tinha antes do Mundial, e ainda não conseguiu treinar, vamos ver. O David Neres teve algumas queixas no último jogo e saiu. Se treinar sem queixas, poderá jogar, se tiver queixas, não vamos arriscar", revelou o treinador dos "encarnados".

Eleito melhor treinador da Liga Bwin em outubro e novembro, pelo organismo que organiza a competição, Schmidt disse ainda que esse prémio "é uma consequência do que os jogadores fazem em campo" e colocou os objetivos do clube à frente de uma eventual renovação de contrato.

"Temos de mostrar que somos capazes de vencer troféus com o Benfica e só aí podemos dizer que temos sucesso. É nisso que estou concentrado. Temos jogado bom futebol, mas ainda não acabou. Tenho mais um ano e meio de contrato e estou feliz no Benfica, mas não há pressão para renovar. Primeiro, tenho de mostrar que tenho qualidade para estar no Benfica", concluiu.

Ambos os clubes venceram os dois encontros anteriores na Taça da Liga e lideram o Grupo C, com seis pontos, empatados na diferença de golos marcados e sofridos (+3), mas o Moreirense está em vantagem no segundo critério de desempate, com seis golos marcados contra cinco dos "encarnados".

A equipa orientada por Roger Schmidt lidera a Liga Bwin, com 37 pontos em 13 jogos, e os "cónegos" ocupam a mesma posição no escalão secundário, com 32 pontos no mesmo número de encontros.