João Mário e as notícias sobre Rafa: "Desejo que fique e nos ajude muito"

Declarações de João Mário, médio do Benfica, na manhã desta terça-feira à margem do estágio dos encarnados em Inglaterra.

Comparação com os rivais: "Partimos todos do zero, é a coisa boa do campeonato. O passado é passado. O 38 foi muito bonito, mas o objetivo já passa por conquistar o 39. É o que o clube nos exige. Partimos todos do zero. O nosso principal objetivo é o campeonato."

Fala-se que Rafa pode sair. Como está ele, confiante? "No mercado fala-se sempre muito. Eu vejo um líder, um jogador muito importante no balneário. Desejo que fique e nos ajude muito."

Replicar números da época passada: "É difícil, mas vou tentar. Tento sempre melhorar de ano para ano e a minha meta é tentar fazer melhor, vamos ver."

Ponderou sair? "Não, estou muito feliz aqui. Gosto muito do grupo. Sair do Benfica não é opção agora. Enquanto estiverem contentes comigo, vou ficar."