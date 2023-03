João Mário dobra os números de 2015/16, a melhor época da carreira até então

Médio vai em 35 participações em golos (23 marcados e 12 oferecidos), varrendo as 17 de 2015/16, então pelo Sporting. O melhor marcador do campeonato, com 17 festejos, atingiu os 50 golos na carreira. Tornou-se um especialista a bisar (são já cinco partidas em 2022/23) e tem sido letal desde janeiro.

Sob o comando de Roger Schmidt, João Mário está a fazer uma temporada superlativa. Não só já estabeleceu novos melhores registos da carreira como frente ao Vitória de Guimarães dobrou precisamente os números daquela que tinha sido a temporada com a produção mais elevada: se fechara 2015/16 com a participação em 17 golos, fruto de sete marcados e dez oferecidos, em 2022/23 vai já em 35 participações. São agora 23 finalizações certeiras, depois do bis ao conjunto orientado por Moreno, e ainda 12 passes decisivos.

O encontro com a formação minhota foi especial para o internacional português, que se mantém na Seleção Nacional, agora treinada por Roberto Martínez, pois João Mário, líder dos goleadores na Liga Bwin, com 17 golos, atingiu os 50 na carreira. Ou seja, antes desta temporada tinha 27. Para os 23 atuais. E se o rendimento já era elevado, a mudança de ano civil permitiu ver um camisola 20 ainda mais ligado com a baliza dos adversários. Isto porque nos 15 jogos disputados desde o arranque de 2023 o futebolista encarnado faturou por 13 ocasiões. Neste período alcançou quatro bis, o último diante dos vimaranenses, no sábado na Luz, contra apenas um entre agosto e dezembro. Vai assim em cinco partidas a marcar por duas vezes, quando anteriormente tinha no currículo apenas um bis, num 5-1 ao Arouca pelo Sporting, a 19 de março de 2016.

João Mário leva 12 golos de penálti, tendo superado no Benfica os 11 de Cardozo, em 2012/13, e está apenas a dois dos 14 de Eusébio, em 1966/67.