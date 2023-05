João Mário destacou justiça do título e lembrou: "Custou muito"

Declarações do jogador do Benfica, no final do encontro com o Santa Clara (3-0)

Reação ao título: "É uma alegria enorme. Custou muito, mas foi um grande campeonato. Merecemos. Estamos de parabéns e temos todos de festejar no Marquês."

Melhor época da carreira? "Sem dúvida. Todo este "staff", colegas, ajudaram-me muito. Agradeço a todos, foi sem dúvida uma época memorável. Quero ver o Marquês pintado de vermelho."

Percurso: "Realço este grupo que foi fantástico. Estar em primeiro desde a primeira jornada não é fácil".