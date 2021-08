João Mário desfaz-se em elogios a Jorge Jesus: "É muito difícil no futebol..."

Declarações exclusivas do médio do Benfica à BTV.

O que o surpreendeu mais no Benfica: "Conhecia o clube, mas não por dentro. Talvez me tenham surpreendido as infraestruturas e a organização que o Benfica tem. Surpreendeu-me bastante a grandeza do clube, e sem dúvida que o Benfica tem todas as condições e dá todas as condições para os jogadores estarem focados naquilo que controlam: o trabalho de campo, o treino e o jogo."

Adaptação: "Sou uma pessoa bastante calma por natureza. Cheguei ao Benfica com a certeza daquilo que queria, de consciência tranquila. Então, ajudou bastante o processo inicial. Muitas pessoas ajudaram-me. O facto de conhecer muitas pessoas que trabalham no Benfica ajudou, colegas que já tinham partilhado o balneário comigo na Seleção Nacional. Tudo isto ajudou a que o meu início fosse tranquilo, e também tinha a convicção de que era importante entrar bem no Benfica e que as coisas me corressem bem."

Voltar a trabalhar com Jorge Jesus: "[O sucesso na adaptação] Deve-se muito ao facto de já ter trabalhado com o míster. Esse é um fator que faz muita diferença, principalmente em campo, para estar adaptado à equipa. Claro que não estou tão adaptado ao clube, porque cheguei há pouco tempo, mas, acima de tudo, falando mais daquilo que é o jogo, o facto de já conhecer as ideias do míster e de conhecer alguns colegas fez com que me adaptasse mais rapidamente ao Benfica. Tenho de lhe agradecer."

Míster continua igual a si próprio: "É exatamente o mesmo. Tem uma exigência muito grande, não só ao nível de trabalho de campo, do treino, mas também com todo o clube. É uma pessoa ímpar porque consegue colocar uma exigência grande em todo o clube e isso é muito difícil no futebol. Sei do que falo, porque já passei por vários clubes. Sem dúvida que Jorge Jesus consegue pôr uma exigência muito grande com a sua presença e pela maneira que todos sabemos de como trabalha. E isso não é fácil num clube tão grande como o Benfica."