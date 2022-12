João Mário: "Dar alegrias na Champions? Acreditamos todos..."

Declarações de João Mário, médio do Benfica, em visita à associação de solidariedade Criar-t.

Pediu alguma coisa ao Pai Natal? "Pedimos sempre qualquer coisinha ao pai natal. É uma das alturas do ano que mais gosto, não pensando futebolisticamente, porque aí depende mais de mim. É um prazer estar cá, ver a alegria destas crianças e isso para mim é o mais importante do Natal."

Saída da Taça da Liga belisca em alguma coisa a época? "Não. Tenho visto a equipa treinar, temos treinado muito bem. Infelizmente saímos da Taça da Liga, era algo que assumimos desde o início que queríamos ganhar. Não belisca nada o que tem sido a nossa época, a nossa confiança, está à vista de todos temos de já um grande jogo em Braga e é nisso que estamos focados agora."

Goleada do Sporting ao Braga: "Foram competições diferentes, jogos diferentes. Obviamente foi um resultado muito bom para o Sporting, mas já vi várias vezes o Braga jogar este ano, em casa são muito fortes e irão dar uma resposta completamente diferente. Cabe-nos a nós contrariar isso e tenho a certeza que a equipa vai chegar a Braga muito bem."

Voltar ao Benfica após o Mundial: "É sempre bom voltar onde estamos bem, onde estamos felizes. Acima de tudo gosto muito deste grupo, das nossas ideias, do nosso dia a dia, e para mim é uma alegria estar de volta."

Enzo e Otamendi campeões do mundo: "Acima de tudo são dois colegas espetaculares, têm feito um trabalho ótimo no Benfica e fizeram também na Argentina. Quero dar-lhes os parabéns por isso. Não há nada maior do que ser campeão do mundo e fico muito feliz por eles. Ambos mereceram."

Acredita que o Benfica pode dar alegrias na Champions? "Acredito, acreditamos todos. Acreditamos nas nossas ideias, no trabalho, prova disso são os resultados que temos tido. Infelizmente não conseguiremos jogar esta final-four [Taça da Liga] mas não belisca de todo a confiança da equipa. Continuamos, ainda falta bastante e ainda não conquistamos nada. O foco tem de estar aí."

Apto fisicamente? "Era um problema antigo, tinha de resolver e foi o timing perfeito. Sinto-me bem, confiante e tenho a certeza que em Braga irei estar a 100 por cento."