João Mário chegou como jogador livre, mas custou 5,5 milhões de euros ao Benfica

A SAD do Benfica anunciou, esta terça-feira, um prejuízo de mais 31 milhões de euros no primeiro semestre de 2021/22

João Mário chegou ao Benfica como jogador livre, depois de rescindir com o Inter Milão, mas para assegurar a contratação do médio que jogou no Sporting, por empréstimo, na última época, as águias gastaram 5,5 milhões de euros, segundo revelaram esta terça-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

"Aquisição dos direitos de inscrição desportiva e económicos do jogador João Mário, num investimento total de 5.513 milhares de euros, que engloba os encargos com serviços de intermediação e o efeito da atualização financeira tendo em consideração os planos de pagamento estipulados", pode ler-se no documento sobre o jogador que assinou pelo Benfica até 2026.