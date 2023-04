João Mário: "Assobios? Perfeitamente normal. Quando jogava no Inter..."

Declarações de João Mário, médio do Benfica, à Eleven Sports após o empate a três golos em casa do Inter, na segunda mão dos quartos de final da Champions.

A eliminação na Liga dos Campeões deixou João Mário "muito desapontado", que viu o 0-2 na Luz como a chave da eliminatória. "Ficamos com o sentimento que podíamos ter dado um pouco mais em certos momentos em casa. Podíamos ter jogado melhor e ter sido mais maduros em casa."

"Com o 3-3 de hoje vem logo à memória o jogo em casa. Foi o segundo ano consecutivo na segunda mão a marcar três golos fora, dá-nos alguma confiança que a equipa está a crescer. A Liga dos Campeões [decide-se] nos detalhes e fez toda a diferença", atirou, ainda na Eleven Sports, reforçando: "A este nível precisam de meia oportunidade para marcar. É o segundo ano a marcar três golos fora, temos de melhorar em casa."

"Tentámos tudo até final", garantiu à CNN Portugal, negando que a equipa tenha falta de garra: "Uma equipa que em 43 [49] jogos perde três vezes não é isso de certeza que falta. Temos de aceitar, seguir em frente. Nem quando ganhas és o melhor do mundo nem quando perdes está tudo mal. Acreditamos muito no nosso trabalho e valor, não é agora que vamos mudar depois do que fizemos ao longo da época. Espero que os adeptos nos apoiem já domingo, temos uma final com o Estoril.

Sobre os quatro jogos sem ganhar, João Mário fala de uma "fase nova" a que os jogadores "não estão habituados", mas garantiu: "Temos quatro pontos de avanço no campeonato e confiança total porque temos feito uma época espetacular, com uma participação na Liga dos Campeões muito boa. Não conseguimos o objetivo das meias-finais, seria histórico. Temos feito um campeonato exemplar e agora queremos ser campeões", atirou, desvalorizando os assobios de que foi alvo. "Perfeitamente normal. Quando jogava cá por eles assobiavam, estou mais do que habituado."