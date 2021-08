João Mário após o Benfica-PSV: "Os golos fora já não contam"

Declarações de João Mário no final do Benfica-PSV (2-1), na primeira mão do play off da Liga dos Campeões

Sobre o jogo: "Foi uma vitória importante. Era importante ganhar. Os golos fora já não contam. Entrámos bem, conseguimos aumentar a vantagem e chegar ao 2-0 Estamos de parabéns pela vitória, infelizmente sofremos um golo."

A reação do PSV: "Não diria que tenhamos tido uma quebra física, o adversário tem qualidade, troca bem a bola. Há que dar mérito. Apostámos no contra-ataque, numa ou noutra saída podíamos ter saído melhor e aumentado o resultado, mas vencemos e estamos confiantes. Sabíamos que eles tinham capacidade."

Valor: "Temos de dar mérito ao PSV, que tem feito uma caminhada impressionante. Há um segundo jogo e vamos dar tudo para estar na Liga dos Campeões"