João Mário agradece a Grimaldo e o lateral promete presente a Gonçalo Ramos

João Mário marcou o segundo golo do Benfica no Funchal

Espanhol do Benfica foi elogiado pelos companheiros nas redes sociais após a vitória na Madeira.

Grimaldo partilhou uma fotografia nas redes sociais onde destaca uma "vitória importante" na Madeira, onde o Benfica triunfou por três golos sem resposta na ronda 24 do campeonato. Nos comentários, Gonçalo Ramos escreveu "Pai Natal", numa alusão aos passes para golo do espanhol, o que lhe valeu uma promessa do lateral-esquerdo: "Para a semana dou-te a ti".

Na mesma publicação, João Mário, autor do segundo golo das águias, após falhar uma grande penalidade, reagiu. "Obrigado pela assistência! Para mim contou".

Aursnes também deixou um elogio. "Jogas muito", publicou.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Alejandro Grimaldo (@grimaldo35)

O líder Benfica conquistou a oitava vitória consecutiva na I Liga. No Funchal, os golos de Neres (45+3 e 57 minutos) e de João Mário (50), que tinha desperdiçado um penálti na primeira parte mas que acabou por igualar o colega Gonçalo Ramos na lista dos melhores marcadores, com o seu 15.º tento na I Liga, permitiram aos encarnados melhorarem o registo de sete triunfos consecutivos que estabeleceram no arranque do campeonato.

O Benfica restabeleceu os oito pontos de diferença para o segundo classificado, o FC Porto, somando agora 65, enquanto o Marítimo sofreu a segunda derrota consecutiva e é 16.º, em lugar de play-off de manutenção, com 16.