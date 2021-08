João Mário, a chamada à seleção e o número 20: "Olhando para esses jogadores..."

Declarações de João Mário em entrevista exclusiva à BTV.

Joga com o 20 de Simão Sabrosa, Di María, Gonçalo Guedes. Porquê a escolha do número? "Exatamente por isso. Olhei para os jogadores que sempre gostei no Benfica, desde Dí María, Gaitán, Gonçalo Guedes, Simão Sabrosa e queria jogar com um número especial, não queria jogar com número que não me identificasse. Olhando para esses jogadores, identifiquei-me e daí a escolha do numero."

Chamada à seleção: "A esperança nunca a perco, porque sei que tenho qualidade para jogar na seleção, sei que de alguma forma faço parte daquele grupo, há muitos momentos de forma e é a escolha do selecionador, sinto-me mais confiante este ano. Sinto que as coisas estão me a correr bem e tinha uma esperança maior de ser convocado. A seleção portuguesa, hoje em dia, é uma das mais fortes do mundo, só podem ser convocados 23 ou 25 jogadores Às vezes tens de respeitar os momentos de forma dos outros jogadores."

Mundial'2022? "Sei que se fizer uma grande época no Benfica estou sempre mais próximo de ser convocado [para o Mundial de 2022]. É um foco jogar outra vez um Mundial, representar Portugal numa grande competição. Sendo português e perfeitamente elegível para o selecionador, tenho de ter sempre essa ambição."

Paragem das seleções nacionais: "A equipa conhece bem os processos daquilo que o míster quer. Não acredito que, com esta paragem de semana e meia, muita coisa vá mudar. Todos conhecemos as ideias e o que o míster pretende. O primeiro jogo a seguir às seleções é sempre mais difícil, porque há jogadores que vão para outros continentes e pode haver esse problema, mas não é por semana e meia sem trabalhar com o míster que vamos perder o que já trabalhámos."

Primeiro golo pelo Benfica: "O facto de estar a jogar num novo clube e o primeiro golo acontecer [frente ao Spartak] com o regresso dos adeptos [aos estádios] foi muito especial para mim. São momentos que ficam marcados na minha memória. Obviamente, já revivi e revi esse momento várias vezes."

Apoio dos adeptos: "Tem sido muito especial. Desabituámo-nos um pouco daquilo que era jogar futebol com adeptos. Mesmo sem o estádio estar ainda completo, já conseguimos sentir o calor dos adeptos e a vontade que têm em apoiar a equipa. Temos a agradecer-lhes pelo apoio. Eu, pessoalmente, tenho de agradecer, não só no estádio, mas também fora, porque nas redes sociais tem sido muito bom sentir o carinho deles. Agora, espero retribuir em campo, que é aquilo que posso fazer."