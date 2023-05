João Félix viu o dérbi com o Sporting na Casa do Benfica de Londres

Jogador do Chelsea, cedido pelo Atlético, torceu pelo clube onde se notabilizou em Portugal.

João Félix não perdeu o dérbi da ronda 33 do campeonato, que terminou com um empate a dois golos. Cedido pelo Atlético ao Chelsea, o internacional português viu o encontro na Casa do Benfica de Londres.

O resultado não foi suficiente para o clube da Luz festejar o título, algo que pode ser confirmado na última ronda, na receção ao Santa Clara. O Benfica, recorde-se, tem dois pontos de vantagem para o FC Porto.