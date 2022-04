João Félix recorda troca de palavras com o irmão antes da Youth League: "Dito e feito"

Jogador do Atlético de Madrid esteve bem atento à final da UEFA Youth League.

João Félix havia pedido ao irmão Hugo que os sub-19 do Benfica vingassem a final da UEFA Youth League de 2016/17, a qual a formação encarnada - na qual figurava o agora jogador do Atlético de Madrid - perdeu por 2-1, frente ao Salzburgo, precisamente a equipa que as "águias" defrontaram esta segunda-feira, na final da prova.

Hugo Félix disse ao irmão para não se preocupar e a verdade é que parecia adivinhar o desfecho: uma goleada, 6-0, à qual João Félix esteve bastante atento.

Durante a partida, o jogador do Atlético de Madrid recorreu à sua conta do Twitter para recordar a troca de palavras entre os dois, acrescentando um "Dito e feito".