João Félix recorda golo ao FC Porto: "Foi na baliza grande deles, aquele festejo..."

João Félix recordou a vitória do Benfica no Dragão na época passada

Avançado agora no Atlético de Madrid recuou no tempo e lembrou o golo apontado no Dragão e não só.

Golo no Dragão: "Foi dos golos mais marcantes. Tinha jogado lá, as pessoas falavam muito nas redes sociais por ter saído do FC Porto para o Benfica. Os portistas não gostam de mim e nesse jogo, se ganhássemos passávamos para o primeiro lugar. Marquei e foi na baliza grande deles. Aquele festejo foi mesmo... Foi pena não ter durado mais tempo, porque o Rafa puxou-me para trás. Foi ao VAR e estava a ver que não era golo. Marquei em Alvalade, Dragão, melhor era impossível e passámos para primeiro".

Aventuras no Seixal: "A namorada do Diego [colega no Benfica] já tinha carta e ele ligou-lhe a meio da noite, porque de vez em quando dava-nos fome. Fomos para a parte de trás do centro de estágio, porque havia câmaras e tínhamos de ir pelas partes escuras buscar fast food. E fizemos assaltos ao bar do estádio. À noite eu e o Pedro Álvaro fomos à máquina da comida e depois vimos um carro de golfe, fomos ver se estava lá a chave e estava. Andámos com o carrinho de golfe pelo campo e não fomos apanhados. Depois ele foi outra vez com outro colega e foi apanhado. Faz parte, estamos ali fechados e apanhamos seca".

Percurso: "Aos 16 anos joguei contra o Quim, tinha 41. Só quem está lá é que percebe... Não gosto de fazer ginásio, mas faço, sofri e sofro ainda, não é só sorte, se fizeres as coisas bem, estás mais perto de ter uma pontinha de sorte. Juntei tudo e deu os resultados que tem dado. Grande parte dos jovens saem do Benfica para grandes equipas e o Benfica tem dado muitos jogadores às seleções nacionais e vai dar durante muitos anos. Se não fosse o Benfica não estava aqui e quero voltar um dia, porque quero voltar a deixar o meu nome marcado no clube".

Momentos inesquecíveis: "Treinar no Benfica é um sonho. Quando havia seleção, chamavam os miúdos da B e juniores, aos 16 anos fui chamado e estava a jogar com o Luisão, André almeida, Lisandro, Júlio César... Ganhámos 1-0 e fiz o golo. Quando acaba o treino é que pensamos, 'vejo-os no fim semana e fiz o golo ao Júlio César. Quando chego a casa, conto ao meu pai e amigos e eles não acreditam, ficam histéricos como eu".

Nota: em declarações à Benfica Play