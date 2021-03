João Félix lembra "hat-trick" no Benfica: "Ouvi comentários no balneário e não gostei"

João Félix, avançado do Atlético de Madrid que despontou no Benfica

Avançado do Atlético de Madrid recordou "noite inesquecível" com a camisola do Benfica.

Em abril de 2019, João Félix viveu aquela que, até ao momento, terá sido a grande exibição da ainda curta carreira: num jogo dos quartos de final da Liga Europa, o atacante português marcou três golos pelo Benfica frente ao Eintracht Frankfurt.

A equipa encarnada acabaria por ser eliminada da prova na segunda mão, em solo alemão, mas o feito de Félix ficou gravado na história da competição, como o mais jovem de sempre a completar um "hat-trick".

Dois anos depois, em entrevista à revista "World Soccer", o agora jogador do Atlético de Madrid recordou que "alguns comentários que ouviu" dias antes serviram como combustível para um desempenho de gala: "O terceiro golo foi muito especial para mim, porque dois dias antes ouvi comentários no balneário que não me agradaram. Magoou-me muito, então esse 'hat-trick' serviu para me tirar um grande peso de cima dos ombros. Vou recordar esse golo para sempre, bem como o significado desse momento", relatou Félix, elegendo uma referência de infância: Rui Costa.

"Cristiano Ronaldo era o jogador que todos os jovens portugueses queriam ver quando éramos miúdos, mas, se tivesse a oportunidade de jogar com uma lenda à minha escolha, seria Rui Costa. Teria sido incrível, tinha um talento muito especial", rematou o internacional português, de 21 anos.