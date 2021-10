"João Félix? Ficámos com os ovos e as águias voaram para longe"

Francisco Benítez, candidato à presidência do Benfica, deu uma entrevista à BTV, esta terça-feira.

Negócios com jogadores da formação: "Foram prematuros. Fico com pena de não termos aproveitado mais esses jogadores. Ficámos com os ovos e as águias voaram para longe. Não queremos deixar sair esses atletas sem estarem dois ou três anos na equipa principal do Benfica, no mínimo. Depois, podem seguir o caminho normal, mas antes devem contribuir para vitórias. Quero evoluir as condições do Seixal para benefício do Benfica. O caso do João Félix? A regra vai ser segurar os nossos atletas o mais tempo possível, com garantias de presença na equipa principal. Além disso, vão ter garantias de que a equipa vai estar no top-8 da Europa regularmente."

Melhoria da liga portuguesa: "A Liga devia fazer esse trabalho. Se fosse mais rigorosos nos castigos aplicado, no cumprimento dos regulamentos, em tudo o que melhorasse o futebol, enfim, hoje teríamos uma liga competitiva. Até o quadro competitivo deveria ser revisto para melhorar o produto. A Liga preocupa-se com outras coisas."