João Félix é a "proteção" do Benfica contra o coronavírus

Os importantes resultados financeiros apresentados pelas águias no relatório do último semestre, nomeadamente devido a uma venda milionária, servem para combater os efeitos negativos do Covid-19.

O Covid-19 provocou, em termos meramente desportivos, a paragem das competições a nível europeu e até mundial, deixando assim jogadores, atletas e técnicos em casa e, no caso específico do futebol, os clubes de calculadora na mão.

Uns mais do que outros, a verdade é que há consequências imediatas, como a ausência de receitas de bilheteira, sendo este um problema que, segundo O JOGO apurou, entre a cúpula diretiva da SAD do Benfica não é muito valorizado, nomeadamente na sequência das contas, com resultados expressivos, do primeiro semestre da temporada, influenciadas, sobremaneira, pela venda milionária de João Félix, por 120 milhões de euros, ao Atlético de Madrid.

A pandemia do coronavírus parou o futebol, mas na Luz as previsões apontam para efeitos pouco expressivos no futuro

Esta almofada financeira permitiu aos responsáveis encarnados apresentarem um lucro nunca visto para as bandas da Luz, nem sequer em Portugal, que garante agora à SAD manter alguma imunidade à influência do coronavírus. O público foi afastado dos estádios, agora completamente despidos de movimento, mas principalmente de fluxo de euros para os cofres dos clubes. Porém, este é um corte que os dirigentes das águias não valorizam muito e a consulta do mais recente Relatório e Contas, que conheceu a luz do dia no início deste mês, mostra que o encaixe com a bilhética é uma fatia menor do bolo de receitas.

Com um volume de rendimentos totais de 244 milhões de euros, o Benfica apresenta apenas 14, 3 milhões na rubrica destinada ao "matchday", que engloba o corporate (empresas), bilhetes ou passes de temporada e a bilhética simples, o que ajuda a explicar que um dos objetivos da SAD passe por tentar, no futuro, potenciar esta componente das receitas, como vem expresso no mesmo documento. Acresce ainda que a fatia dos patrocínios comerciais (ascendem a pouco mais de dez milhões de euros) já foi encaixada, pelo que não depende imediatamente da realização de jogos, embora possa vir a sofrer uma renegociação futura.

