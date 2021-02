João de Deus: "Tem de perguntar ao Rui Costa a quem se referia"

Vice-presidente do Benfica deixou mensagem ao balneário a meio da semana e, esta sexta-feira, após o empate com o V. Guimarães (0-0), João de Deus foi questionado sobre as palavras do dirigente.

João de Deus foi questionado sobre as palavras de Rui Costa a meio da semana, à BTV, sobre o momento menos negativo que a equipa do Benfica atravessa no campeonato e que, esta sexta-feira, conheceu um novo capítulo com o empate (0-0) caseiro frente ao Vitória de Guimarães.

"Deixe-me fazer-lhe uma pergunta: se tivéssemos vencido este jogo por 4-0 ou 5-0, algo que até teria sido perfeitamente possível, estava a fazer-me esse tipo de questões?", começou por questionar o adjunto de Jorge Jesus, em conferência de imprensa, prosseguindo:

"Tem de perguntar ao Rui Costa a quem se referia. Não a mim. Considero que hoje a equipa trabalhou, lutou e demonstrou que queria ganhar. Merecia ter ganho. Nem sempre conseguimos os nossos objetivos, infelizmente hoje não conseguimos. Agora, acusar os jogadores de falta de empenho nesre jogo? Os jogadores saíram exaustos, deram tudo para vencer, falhámos na finalização", acrescentou João de Deus, que deixou ainda uma curta nota sobre a melhoria do estado de saíde de Jesus.

"Já o senti com aquela força, aquela chama imensa que ele tem para inverter este ciclo que estamos a atravessar", rematou.

De recordar que, na terça-feira, Rui Costa concedeu uma entrevista à BTV sobre o momento do Benfica. "Se vamos estar ou não lá na frente, depois vamos saber. Até lá ninguém vai mandar a toalha ao chão. Isto é sobretudo para o balneário: quem não estiver disposto a este sacrificio e a este empenho a respresentar um clube desta dimensão, nao vai estar lá dentro. Temos todas as condições para chegar ao titulo e é isso que vamos procurar fazer dia a dia", afirmou o vice-presidente das águias.