João de Deus e uma questão sobre Jesus: "Acho que nem vale a pena..."

Declarações de João de Deus, adjunto do Benfica, na sala de imprensa após a derrota na visita ao FC Porto (3-0), esta quinta-feira, para a Taça de Portugal.

Análise da eliminação: "Nós entrámos mal na partida, sofremos muito cedo dois golos em duas situações nas quais habitualmente somos competentes. Estudámos muito, sistematizámos muito e hoje infelizmente sofremos, tanto na situação do lançamento de linha lateral, como no canto. Isso fez com que no jogo tivéssemos dificuldades para equilibrar a equipa no momento da perda da posse da bola, foi aí que o FC Porto foi tendo alguma saída e supremacia no jogo o que fez com que não conseguíssemos entrar na partida. Na segunda parte foi diferente, devido a termos um jogador a mais, começámos ganhar sistematicamente sobretudo o corredor esquerdo, mas depois também é verdade que não conseguimos claras ocasiões de golo também por mérito do adversário, que se fechou bem. Tirando uma situação ou outra de bola parada, não nos deixou ter situações claras de golos. Lamento essa entrada, que nos fez ficar de fora do jogo."

Flamengo: "Como tive a oportunidade de responder ao seu colega ainda agora, aqueles dois golos que habitualmente não sofremos criáram-nos alguma instabilidade, foi este início menos conseguido de jogo, não tem nada a ver com o que se passa ou se passou fora do campo, foi o jogo, foi isso, factual. Sofremos golos em situações em que estávamos avisados e normalmente somos competentes."

Recuperação: "Dentro de uma semana temos a possibilidade de nos redimirmos deste jogo e vamos analisar, tentar perceber o que aconteceu no início do jogo, melhorar, prepararmos melhor para o próximo jogo e dar uma resposta diferente da que demos hoje."

Se Jesus vai cumprir o contrato com o Benfica: "Perdemos um jogo, é verdade que estamos todos muito tristes e frustrados com o resultado, mas o intuito não se altera. Não vivemos de estado de espírito, mas de trabalho diário, das conquistas quando conseguimos ter, e de tentar melhorar a cada dia. É uma questão, posso responder, digo que sim, mas acho que nem vale a pena."

Exagero nos cruzamentos: "No jogo tu vais à procura de onde há espaço. Se não estávamos conseguir a entrar nos corredores, foi por aí que tentamos resolver o nosso jogo ofensivo. Não foi uma questão apenas de demérito nosso, houve um mérito do adversário que conseguiu evitar aqui e ali as finalizações. No jogo tu entras por onde consegues criar espaços."