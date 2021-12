João de Deus: "Houve encontro com o Flamengo, mas Jesus não quer deixar o Benfica"

Declarações do técnico adjunto do Benfica, na conferência de antevisão ao encontro com o FC Porto, referente aos oitavos da Taça de Portugal

Jorge Jesus: "Vou deixar dúvidas dissipadas. Estou aqui, infelizmente, porque o nosso treinador foi castigado. Teria todo o gosto em responder. Tenho falado com o mister, como é habitual, sem dúvida o seguinte: houve um encontro com os nossos amigos do Flamengo, devidamente autorizado pelo Benfica, em que o mister disse que não pode e não quer abandonar o Benfica. Quer ganhar títulos no Benfica. Esse propósito mantém-se inalterado, cada vez com mais convicção. Que isto fique bem claro. Essa é uma mensagem transmitida pelo mister Jorge Jesus. Acabaram as dúvidas sobre este tema. Tudo o que se tem falado não nos desvia do que queremos: vencer títulos no Benfica. Todo o tipo de notícias não vão desviar o foco do Benfica, que tem o intuito de ultrapassar o FC Porto."

Regresso pós-contrato ao Flamengo: "Eu não posso fazer futurologia. O que eu lhe posso dizer é que, enquanto Jorge Jesus assim o entender, trabalharei sempre com ele."