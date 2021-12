João de Deus comenta ausência de Jorge Jesus: "A 24 horas de um jogo..."

Declarações de João de Deus, adjunto do Benfica, após o triunfo caseiro sobre o Covilhã, 3-0, e consequente apuramento para a final four da Taça da Liga.

Análise: "O nosso objetivo era chegar à final four, foi conseguido e bem conseguido. É verdade que tivemos algumas dificuldades, não jogámos sozinhos, jogámos contra um adversário que valorizou a nossa vitória, porque defendeu num bloco baixo na primeira parte, muitas vezes com seis unidades em frente à área e tornou muito complicada a nossa missão. Felizmente na segunda parte conseguimos encontrar os caminhos, os espaços para vencer. Penso que chegámos à final four com todo o mérito."

Jogar com três centrais frente ao Covilhã: "É a nossa ideia de jogo, mantemos a nossa ideia de jogo seja contra que adversário for. Mas na segunda parte houve um momento em que se optou por uma estrutura de quatro defesas. O jogo é dinâmico, as decisões são para serem tomadas e felizmente foram as corretas, porque acabámos por vencer e conseguir o objetivo."

Ausência de Jorge Jesus: "O nosso líder faz sempre muita falta e, a 24 horas de um jogo, saber que não vamos poder ter o nosso líder connosco é uma situação triste, desagradável, que tivemos de ultrapassar. Felizmente os jogadores conseguiram, e bem, pôr em prática a estratégia que o mister tinha delineado e vencemos. Aproveito também para lhe dedicar esta vitória."