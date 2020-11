JN: presidente do IPDJ tentou bloquear investigação a claques do Benfica

Presidente do IPDJ sob a mira do Ministério Público

Ministério Público investiga suspeitas de favorecimento do Benfica por parte do presidente do IPDJ.

O JN adianta esta quarta-feira que o presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), Vítor Pataco, terá tentado bloquear a investigação às claques do Benfica.

O Ministério Público (MP) está a investigar suspeitas de favorecimento do clube da Luz por parte de Vítor Pataco. Na segunda-feira, a Polícia Judiciária fez uma busca no IPDJ e outra no Estádio da Luz a fim de esclarecer a atuação do clube encarnado e do próprio presidente do IPDJ, ex-diretor-geral da Benfica Multimédia, em processos de contraordenação sobre o apoio a claques benfiquistas não legalizadas.

