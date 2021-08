Jesus: "Voltámos a reviver um passado bonito do Benfica..."

Treinador do Benfica associou a simbologia do desafio com o PSV à do duelo com a Juventus, na segunda mão da meia-final da Liga Europa, em 2014. Técnico considera que o lugar da equipa é entre os melhores

Resultado com mais identidade: "O pedigree, que é qualidade de marca, isso o Benfica tem. Pelo jogo de hoje também justificou essa qualidade. Este jogo faz-nos lembrar um das meias-finais da Liga Europa, com a Juventus, em que jogámos com menos um jogador. Voltámos a reviver um passado bonito que eu já tive no Benfica. Este jogo serve para alimentar a confiança e a crença da equipa e dos nossos adeptos. As melhores equipas têm que estar nos melhores patamares. O trabalho que temos feito ao longo deste ano e meio merece que estejamos no palco onde estão as melhores equipas do mundo".