Jesus insiste que Vlachodimos "não fez um grande jogo" e indica o melhor frente ao PSV

Jorge Jesus, treinador do Benfica

Declarações na antevisão ao jogo com o Gil Vicente.

Jorge Jesus fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo com o Gil Vicente e voltou a abordar a exibição de Odysseas Vlachodimos frente ao PSG.

"Titular vai ser. Polémica? Não sei o que é a polémica do Odysseas. A minha opinião é diferente. O Odysseas fez um bom jogo, como a equipa toda do Benfica defensivamente. Ele faz parte da equipa defensivamente. Fez um bom jogo. Volto a dizer que não fez um grande jogo. Morato! Esse foi o jogador do jogo", afirmou aos jornalistas.

"O Odysseas não fez uma grande exibição. Não foram bolas difíceis, foram remates defensáveis", tinha dito após o duelo com o PSV, da primeira mão do play-off da Champions.

Gil Vicente e Benfica medem forças a partir das 18h00 de sábado, para a terceira jornada da Liga Bwin. As duas equipas chegam ao duelo com duas vitórias na prova.