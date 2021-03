Jesus volta a falar sobre o "carinho" dos adeptos e não esquece Arsenal e Flamengo

Treinador do Benfica diz que a equipa se sentiu melhor com o apoio dado por alguns adeptos antes do jogo com o Rio Ave.

O "carinho" dos adeptos do Benfica voltou a ser tema de discussão na conferência de Jorge Jesus, esta quarta-feira, na antevisão ao jogo entre as águias e o Estoril (quarta-feira às 20h15), a contar para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

"Nós só temos essa sensibilidade fora do jogo, porque agora não há adeptos no estádio, mas neste último jogo tivemos algumas dezenas de adeptos a querer dizer que estão connosco. Como é óbvio, ficámos muito mais satisfeitos. A equipa tem vindo a melhorar, não por causa disso, mas por aquilo que já falei: nestas três ou quatro semanas, a equipa trabalhou completa", assinalou o técnico das águias, que foi ainda questionado sobre a conquista do título brasileiro pelo Flamengo, que orientou antes de regressar à Luz:

"Se me perguntar qual é a equipa que gostava de ver sair vencedora da Liga Europa, digo o Arsenal. Tenho lá o David Luiz e o Pablo Marí, dois jogadores que treinei. E com o Flamengo é a mesma coisa, uma equipa onde deixei jogadores amigos, queremos o bem deles. Fiquei feliz com a conquista do Flamengo", rematou Jesus.