Jesus volta a falar de Eustáquio: "Eu sei o que é entrar com intencionalidade"

Jorge Jesus comentou lance que resultou na expulsão de Eustáquio, no ​​​​​​​Paços de Ferreira-Benfica.

Sobre Eustáquio e o que disse na Sport TV: "Não ponho em causa o profissionalismo do Eustáquio. Aliás, o treinador dele diz que se trata dos melhores profissionais que treinou. Mas a jogada que ele fez... Eu fui jogador muito anos, mais anos do que ele tem de carreira. Eu sei o que é entrar com intencionalidade. Há jogadas destas em que chegámos tarde e tocámos no adversário sem intencionalidade. Mas, a bola estava em baixo e o joelho do Weigl em cima"

Mais sobre Eustáquio: "Ele tem sido uma referência do Paços de Ferreira e não ponho em causa o profissionalismo. Não sei o que lhe deu na cabeça naquele momento. Um jogador com a qualidade do Eustáquio normalmente não faz aquilo. Não digo que foi por querer. Agora que foi ao sítio onde não estava bola, não foi. Ele está arrependido. Os jogadores têm algumas brancas. Ao Eustáquio e a outros"

Bem marcada: "A perna do Weigl não quebrou, mas está bem marcada a entrada do Eustáquio. Já passou. É assim que ele aprende. Se não dissesse nada, ele ia achar que foi normal, mas não foi"