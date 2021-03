Jesus viu Weigl "com mais do que um defeito" e, sobre Rafa, atira: "Passa a ser de topo"

Na antecâmara do encontro com o Estoril, o treinador do Benfica aprofundou a análise à evolução dos dois jogadores sob a sua orientação. E ainda deixou elogios a Diogo Gonçalves.

Sobre Diogo Gonçalves: "O Diogo tem vindo a melhorar o seu entendimento como lateral-direito, com a lesão do André [Almeida] tentámos que se adaptasse a essa posição. Não tem sido fácil para ele, porque defensivamente não conhece os passos e os percursos que tem de fazer, mas, de semana a semana, tem vindo a melhorar, tenho falado muito com ele e do ponto de vista defensivo está muito melhor. Ofensivamente tem boas características, porque era um ala. Quando passam para laterais continuam com boa capacidade ofensiva, cruza bem, chega com facilidade a zonas de cruzamento, está a melhorar nos confrontos individuais defensivos, é uma das dificuldades que tinha... Agora está muito melhor. Acho que acertámos no jogador que vai disputar a posição com o Gilberto. Estou muito contente com o aproveitamento dele, é um miúdo muito concentrado e profissional, não fala muito, mas sabe o que quer, está sempre disposto a aprender, isso para o treinador torna mais fácil poder corrigir, evoluir os jogadores."

Antes de regressar ao Benfica, Jesus disse que faltava agressividade a Weigl: "Depois de conhecer o Weigl vi que não tinha só um defeito, tinha muitos mais. Um deles era a falta de agressividade, é um jogador que joga à frente da defesa, se tiver qualidade mas não for agressivo... Vendo o jogo à minha maneira, ele melhorou nisso, esteve muito tempo habituado a jogar num 4x3x3 e no Benfica não há dois médios à frente dele. Todas estas conversas com ele têm feito com que melhore."

Rafa a nível "de topo": "O Rafa, quando souber definir o último passe, o da decisão, passa a ser um jogador de topo. Já era bom jogador. Era importante ser mais responsável defensivamente. Está muito mais moralizado, é evidente que todos os que jogam mais ficam mais confiantes, ele está muito confiante, é um jogador superinteligente taticamente, quando falo com ele noto a recetividade que tem comigo, a facilidade que tem de perceber as coisas."