Treinador do Benfica após o empate, 1-1, com o FC Porto, no Estádio da Luz.

Análise: "Primeira parte com as duas equipas muito fechadas, sem espaços para jogar, o Everton abriu o marcador com uma jogada individual. Depois de sofrer o FC Porto ficou por cima do Benfica, o Benfica tentou segurar a vantagem, conseguiu, e a segunda parte foi toda do Benfica, principalmente na última meia hora, fomos mexendo na equipa para melhor, depois tem os episódios todos que vocês sabem."

Apenas um penálti e caso de Pepe: "O Benfica deve ser caso único, um penálti. [o árbitro] Hoje marcou dois, mas depois já não valeram. Não estou a dizer se eram ou não eram. São situações de dúvida e, na dúvida, foi sempre contra o Benfica. Foi um espetáculo muito emotivo, mais da parte do Benfica. Nos últimos 20 minutos teve chances, em contragolpe, muito rápido. Várias situações de golo, uma grande penalidade, a bola na trave do Adel... Depois o caso do jogo, o Pepe tem de ser expulso. O árbitro não quis expulsar o Pepe. Um jogador a menos num clássico tem muita influência. Nos marcámos na jogada a seguir, ele voltou a anular, não dá para entender."