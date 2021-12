Jesus: "Toda a gente gosta de ser acarinhada. Claro que não fico feliz"

Jorge Jesus, treinador do Benfica

Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, este sábado, em conferência de antevisão ao jogo com o Famalicão, a contar para a 14.ª jornada da Liga Bwin, no domingo, às 18h00.

Relação conturbada com os adeptos: "Toda a gente gosta de ser acarinhada, não é? Eu nunca estive habituado a isso, muito menos aqui no Benfica. Estive cá seis anos e isso nunca aconteceu comigo. Para mim é uma novidade, mas é a realidade, e o que eu tenho que fazer? Continuar a ganhar como fizemos no último jogo. Não posso fazer nada que não dependa de mim. Mas claro que não fico feliz, não fico satisfeito, porque não é a primeira vez que estou cá a treinar e isso nunca aconteceu comigo."

Passado um ano meio e de trabalho: "Sim, poderia [fazer melhor]. Desses quatro pontos de atraso [para os líderes] poderíamos ter feito mais e estar em primeiro. Temos capacidade para isso. Estou de acordo, poderíamos fazer mais e estar em primeiro, para isso trabalhamos."