Jesus testa imunidade no dérbi: Sporting ainda não sabe o que é vencer na "casa" do treinador

Se o Sporting ainda não sabe o que é vencer na "casa" do treinador das águias, este tem sofrido com outros grandes. Registou já duas derrotas com o Braga e sofreu três desaires com o FC Porto

Com um ponto de atraso para FC Porto e Sporting, depois de já ter liderado a Liga Bwin esta época, o Benfica encara o dérbi de sexta-feira como uma oportunidade de ouro para trepar na classificação pelo menos uma posição - os dragões jogam a liderança mais cedo no mesmo dia em Portimão - e, com essa missão em mente, Jorge Jesus colocará em teste a imunidade positiva que regista a ataques leoninos quando os duelos têm o Estádio da Luz como palco, como será o caso do próximo.