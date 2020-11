Jesus tenta convencer Vieira: a preferência do treinador para o lugar de Tiago Pinto

Técnico faz força para que o ex-diretor, com quem trabalhou, substitua Tiago Pinto.

Em 2017, Tiago Pinto substituiu Lourenço Coelho já no reinado de Rui Vitória como treinador. O sucessor do homem que agora ruma à Roma pode ser o antecessor. Jorge Jesus tem essa intenção e, sabe O JOGO, tenta convencer Luís Filipe Vieira a restituir Lourenço Coelho.

Atualmente, o mestre em Gestão Desportiva, concluído em Manchester, fazia parte da equipa do Benfica que lidava com os assuntos relacionados com as competições da Liga, Federação e UEFA, tendo trabalhado com Jesus de 2013 até à saída do técnico para o Sporting, uma parceria que celebrou dois títulos de campeão nacional.

Lourenço Coelho veio com José Veiga para o Benfica em 2004 e em 2013 substituiu António Carraça como diretor-geral para o futebol, este que se incompatibilizou com Jesus. Recentemente, Coelho desmentiu qualquer ligação à candidatura de Rui Gomes da Silva às eleições e um possível acordo para voltar a ser o diretor-geral caso o ex-vice-presidente ganhasse a disputa.

No que toca a reformulações, Simão Sabrosa pode juntar-se ao departamento de relações internacionais, suprindo a vaga deixada por Luisão, que passou a estar mais perto do plantel.