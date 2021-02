Jesus tem um desejo: "Tomara nós que daqui a 15 dias façam essa pergunta..."

Jorge Jesus, treinador do Benfica

Declarações do treinador do Benfica na antevisão ao jogo com o Farense.

Pouco tempo de descanso: "Faz parte. Tomara nós que daqui a 15 dias façam outra vez essa pergunta de jogarmos de dois em dois ou três em três dias. É sinal que eliminámos o Arsenal."

Farense: "Como todo os jogos do campeonato português, os adversários são mais fortes quando jogam em casa. Vamos encontrar um jogo difícil perante uma equipa que tem feito, nos últimos jogos, resultados positivos. O Benfica tem vindo a melhorar a sua intensidade de jogo, mas ela não têm sido tão factual nos resultados. Noto na equipa essa melhoria. Vamos encontrar um adversário bem organizado defensivamente. Tem jogadores com qualidade e outros com muita experiência. Temos de ir em busca da vitória e dos três pontos."

Gabriel: "Temos o Weigl, o Gabriel e temos o Samaris. Mas o Samaris anda com um problema físico desde que eu cheguei. Supostamente há possibilidade de ser operado. Não tendo a possibilidade de ter o Weigl, o jogador que me dá mais conforto e confiança é o Gabriel. Se não acontecer nada, será sempre o Gabriel a minha opção não tendo o Weigl."