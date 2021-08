Jesus taxativo e um gesto que provocou risos: "Não vou entrar por aí..."

Treinador do Benfica fez a antevisão ao jogo com o Spartak, no Estádio da Luz, referente à segunda mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Jorge Jesus, treinador do Benfica, foi questionado esta segunda-feira sobre o momento do jogo com o Moreirense em que se dirigiu a Rui Pedro Braz no banco de suplentes de dedo em riste, com imagens captadas pelas câmaras televisivas. Na resposta, o técnico encarnado disse não ter "que dar justificações" e gerou um momento de boa disposição na sala de Imprensa, ao colocar a mão na zona do nariz.

"Não vou entrar dentro dessa pergunta, não tenho que dar justificação, caso contrário qualquer dia faço 'glugluglu' e vocês dizem logo que o Jesus disse 'glugluglu'", atirou JJ, na conferência de antevisão do jogo com o Spartak de Moscovo, marcado para as 20h00 de terça-feira, no Estádio da Luz.