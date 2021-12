Jesus: "Sporting? Chegar aqui como campeão demonstra valor do seu treinador e plantel"

Declarações do treinador do Benfica, proferidas esta quinta-feira, em projeção ao dérbi lisboeta relativo à 13.ª jornada da Liga Bwin, com lugar no Estádio da Luz

Presença dos adeptos num dérbi: "Os jogos são apaixonantes com espetadores. Trabalhamos todos os dias para proporcionar alegrias aos espetadores. Uma vez que voltamos a ter adeptos, e sabendo da dificuldade deste jogo e da necessidade dos testes [à covid-19], é sempre bom. Sempre que o Benfica joga em casa, os adeptos ajudam a carregar vitórias. É importante que venham em massa, os que poderem comparecer. Precisamos deles."

Opinião acerca da influência da pandemia no futebol: "Não é uma novidade só no futebol. É no mundo. O futebol tem que se adaptar, corrigir-se, jornada a jornada, em função do que acontecer. Agora parar, nunca."

Jogo com Belenenses com importância no desfecho do campeonato: "É a opinião dele, não vou comentar. Portanto, não tenho mais para comentar. É da responsabilidade dele."

Sucesso do Sporting e de Ruben Amorim: "É uma pergunta interessante. O Rúben trabalhou sete anos comigo. Alguns jogadores daquela equipa poderiam dar treinador no futuro. O seu trabalho no Sporting tem sido bom e o facto de chegar aqui como campeão em título demonstra o valor do seu treinador e do plantel. Estamos cá para fazer o nosso jogo e confiantes. Será um grande jogo."

Análise ao Sporting: "O sistema de jogo é uma coisa, as dinâmicas são outra. Isso depende das ideias individuais dos treinadores. Cada um tem ideias diferente, independentemente do sistema utilizado ser igual. Ele gostava de jogar nesse sistema. Como treinador, adaptou-o bem e claro que estou atento às dinâmicas dele."

Ausência de Palhinha e Coates: "Nós temos o Lucas Veríssimo parado até ao final da época. Não me interessa quem não pode jogar no Sporting e quem não pode jogar no Benfica. O mais importante são os jogadores que podem entrar em jogo."