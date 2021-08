Jorge Jesus sobre Wendell, reforço do FC Porto: "Da minha parte..."

Jorge Jesus fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo com o Gil Vicente (sábado, às 18h00) e falou sobre o mercado, incluindo o alegado interesse em Wendell, já anunciado como reforço do FC Porto.

Alegado interesse em Wendell: "Temos dois laterais esquerdos que me satisfazem. Se me perguntar se o conheço, conheço. Tinha 19/20 anos quando jogámos contra ele. Da minha parte, nunca foi um jogador pensado em qualquer situação. Estamos satisfeitos com os jogadores que temos."

Possível saída de Waldschmidt: "Estamos no mercado. Felizmente o Benfica tem jogadores que outras equipas pretendem. Isto são interesses desportivos que se juntam aos interesses financeiros. Temos alguns jogadores que as outras equipas gostavam de ter e quando as coisas interessam ao Benfica vai ser como tem sido a minha vida toda, no Benfica e em Portugal. As equipas grandes trabalham para beneficiar da qualidade dos jogadores e fazer transferências. Estamos dentro desse processo."