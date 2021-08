Jesus sobre Vlachodimos: "Não acho que tenha feito uma grande exibição"

Treinador do Benfica apreciou, de forma moderada, a exibição do guarda-redes grego frente ao PSV, justificando a prestação segura com a estabilidade da equipa

Prestação de Vlachodimos: "Não mudou nada. A equipa estava toda segura defensivamente. Ele sofre um golo porque a finalização do jogador do PSV teve uma mudança de trajetória involuntária, influenciando a ação dele na abordagem ao remate. Não acho que tenha feito uma grande exibição hoje, defendeu normal. Não teve nenhuma bola difícil de defender. Como a equipa esteve toda bem, ele esteve bem e seguro."

Influência de Gotze: "É um jogador, sem ter bola, que joga muito. Ele põe os outros a jogar sem bola, pelos movimentos que faz, pelo conhecimento posicional em cada jogada. Com bola, se errou um passe foi muito. É um jogador do qual ninguém tem dúvidas sobre o seu valor, até pelo historial na carreira. O PSV tem quatro avançados com muita qualidade individual, mobilidade e difíceis de parar. Se não se defender bem, pode-se sair surpreendido do campo."