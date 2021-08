Jesus sobre Rui Vitória: "Que ganhe os títulos que tem para ganhar na Rússia"

Treinador do Benfica deseja sorte ao homólogo do Spartak, mas vinca que, em primeiro lugar, estão os interesses do clube da Luz.

Rui Vitória voltou a ser tema de questões na conferência de Imprensa de Jorge Jesus, esta segunda-feira, de antevisão ao duelo da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, entre Benfica e Spartak de Moscovo (terça-feira às 20h00)

A posição delicada do português ao leme do emblema russo levou Jesus a desejar-lhe sorte, mas o técnico das águias vinca que, no encontro de amanhã, os interesses do Benfica estão em primeiro lugar.

"Como é óbvio, quero é ganhar, quero que o Benfica passe esta eliminatória e que o Rui Vitória continue no Spartak, que seja muito feliz, que ganhe os títulos que tem para ganhar na Rússia. Isso é bom para o treinador português. Mas amanhã estão em confronto dois interesses, o do Benfica e o do Spartak", atirou Jesus.