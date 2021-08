Jesus sobre possíveis entradas: "Que seja o que definimos não hoje, mas há um mês"

Jorge Jesus, treinador do Benfica

Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, na conferência de antevisão para o encontro com o Tondela, no estádio da Luz, relativo à 4.ª jornada da Liga ​​​​​​​Bwin.

Na conferência de antevisão ao encontro com o Tondela, o treinador do Benfica foi questionado este sábado sobre se teme perder algum jogador na janela de transferências que se fecha no próximo dia 31 e se ainda espera por reforços. O treinador deixou claro que a prioridade da equipa, neste momento, é não permitir saídas.

"[O que queremos é] Não perder ninguém e se alguém entrar que seja aquilo que já definimos não hoje, não amanhã, mas há um mês atrás", disse.

"Nós sabemos, não há nenhum treinador do mundo que se possa dizer que o plantel está equilibrado em todos os setores. Há sempre um melhor ou pior. E o Benfica não foge à regra. Portanto, é dentro disso que temos contratado alguns jogadores, menos que o ano passado, porque porque ao longo do ano fomos ganhando equilíbrio", acrescentou Jesus.