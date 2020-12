Jesus sobre o reencontro com João Tralhão: "Vai voltar a uma casa que adora"

Técnico do Benfica fez a antevisão ao jogo de domingo com o Vilafranquense, referente à quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Jogo com o Vilafranquense: "Esta competição é uma competçião pela qual todos os clubes e todos os adeptos têm um carinho especial, eu também tenho, o Benfica também, estamos a trabalhar em cima deste jogo com o Vilafranquense com o mesmo respeito e a mesma atenção de todos os jogos. Como em Liège, também jogaram quatro jogadores que não tinham jogado na última partida, amanhã também vou fazê-lo. É bom ter toda a equipa em competição para poder dar soluções ao treinador para quando for preciso. O objetivo é esse, não porque seja o Vilafranquense, mas porque em todos os jogos da Liga Europa e do campeonato fizemos a mesma coisa. Amanhã vamos continuar com essa metodologia de podermos modificar o onze".

Sobre João Tralhão, treinador do Vilafranquense que passou pelo Benfica: "O João trabalhou comigo vários anos, enquanto eu estava no Benfica, trabalhámos em conjunto várias vezes, conversámos sobre o futuro e a formação do Benfica. Primeiro, ele treinou os juniores, depois a equipa B, falámos muitas vezes sobre o que é futebol e ele tem um percurso bonito - e vai ter - e vai voltar a uma casa que adora, não tenho dúvidas, mas amanhã está do lado contrário, é um adversário como outro qualquer. Tenho o máximo respeito por ele, mas, como é óbvio, amanhã ele terá outros interesses. Como todos os treinadores, acredita que tem a possibilidade de chegar ao Jamor. Isso não foge da cabeça dos jogadores, todos pensam da mesma maneira, porque a prova tem-nos dito que muitas vezes chegam equipas à final que não são tão conceituadas. É um conceito que todos os jogadores do Benfica também têm".