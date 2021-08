Jesus sobre David Luiz: "Trabalhou muitos anos comigo, sou muito amigo dele, só isso"

Jorge Jesus evitou comentar possível interesse do Benfica no experiente central brasileiro.

Os rumores em torno de um possível regresso do defesa David Luiz à Luz não foram alimentados por Jorge Jesus. Na conferência de antevisão ao encontro com o Tondela, o treinador do Benfica foi questionado mais uma vez sobre um possível interesse dos encarnados no jogador brasileiro.

"Como disse e bem, nosso jogo é com o Tondela. Eu e os jogadores do Benfica temos que estar focados, foi a mensagem que passei durante a semana. O caso, entre aspas, do David Luiz neste momento... É um jogador que é falado para vários clubes e só falo de jogadores que estão a trabalhar comigo", afirmou.

"Trata-se de um jogador que trabalhou muitos anos comigo, sou muito amigo dele, mas só isso, nada mais", acrescentou Jesus.

O central brasileiro de 34 anos está livre no mercado e, ao longo da última semana, viu o seu nome associado a um possível regresso ao Benfica, assim como a possíveis mudanças para Flamengo ou até o... Real Madrid.