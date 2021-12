Jesus: "Só se disser às televisões para não passarem o que acontece no Brasil..."

Treinador do Benfica abordou a relação com Rui Costa e os rumores que o associam ao Flamengo, na antevisão ao jogo com o Famalicão, agendada para as 18h00 de domingo.

Apoio: "A verdade é o todo. Qual é a verdade deste ano? 26 jogos, 17 vitórias. Não é um jogo. O presidente do Benfica está todos os dias está no Seixal, todos os dias conversa comigo, assiste aos treinos, almoça muitas vezes comigo aqui no Seixal. Temos uma boa relação de amizade, mas também profissional. Aquilo que me preocupa, que me interessa, é a minha qualidade como treinador, a qualidade dos meus jogadores e da minha equipa. Só com estes dois propósitos é que podemos ter, hoje e amanhã, êxitos desportivos."

Rumor Flamengo. Sente-se responsável?: "O que posso fazer em relação à equipa onde estive? Hoje é fácil sabermos tudo o que se passa de um lado e de outro. Prefiro sentir o carinho de onde trabalho, tal como senti quando saí, e por isso é que voltei, do que o contrário. O que é que posso fazer? Só se disser às televisões para não passarem o que acontece no Brasil."