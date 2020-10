Jesus: "Sempre fiz força para que o Lucas Veríssimo entrasse nos planos do Benfica"

Na antevisão ao jogo com o Rio Ave, o treinador do Benfica falou sobre o interesse encarnado no central do Santos.

Jogo com o Rio Ave: "Após uma paragem de duas semanas, espero uma equipa dominante, uma equipa sempre à procura da vitória, do golo, sabendo que não joga sozinho, que vai encontrar um adversário que vai disputar este jogo com muita qualidade, como já demonstrou noutros anos e no jogo com o Milan. Vai ser difícil, mas estamos cientes de que vamos encontrar ao longo do campeoanto jogos difíceis e este é um dos que está nesse patamar".

Seleções dificultaram a preparação? "Claro que sim, vou ficar um pouco condicionado, além do caso da covid. Já era preocupante, uma vez que havia muitos jogos de seleções que não justificavam tantas paragens, mas com o facto de termos que saber sobreviver em cima destas realidade todas, temos de adaptar-nos e estar em condições para todos os percalços. Os jogadores, por terem de viajar muito, muitas vezes aparecem com covid... Temos de adaptar-nos a esta realidade, temos e viver com ela e não há outro meio, se queremos andar no Mundo".

Sobre o interesse do Benfica em Lucas Veríssimo: "O tema está um pouco fora do contexto, já fechou a janela, o que importa é o jogo com o Rio Ave, não quero fugir à pergunta, mas direi que o Lucas Veríssimo foi sempre um jogador que esteve na nossa agenda. O que vai acontecer agora, vocês sabem tão bem como eu, não faz parte do Benfica neste momento, tenho de pensar nos adversários do Benfica, no Rio Ave... Quando chegar essa altura, vamos pensar no Lucas Veríssimo. Na minha opinião é um excelente jogador e sempre fiz força para que ele pudesse fazer parte nos planos do Benfica. Hoje, amanhã ou quando? Não sei. É um jogador que conheço bem".