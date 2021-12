Jesus: "Se calhar o Real Madrid, vou dizer a mesma coisa: vamos passar"

Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, na antevisão ao jogo de Famalicão, agendado para as 18h00 de sábado.

Dias após o apuramento na Champions: "Depois de uma vitória é sempre mais agradável a semana de trabalho. Foi uma vitória que nos deu a passagem aos oitavos de final e deu uma projeção muito grande ao Benfica. Encheu a equipa novamente de ânimo, com um pensamento que tem uma eliminatória a seguir aos oitavos de final, mas quebrou a partir do primeiro treino porque começámos a pensar no próximo adversário. O Famalicão é um adversário difícil, com uma qualidade de jogo, na minha opinião, que não condiz com a sua posição. Vamos jogar numa zona de Portugal que tem muitos benfiquistas, que tem uma das maiores casas do Benfica. Vai ser um jogo bem disputado, o Benfica quer continuar a ganhar, preparámos este jogo muito bem e vamos com a intenção de trazer os três pontos."

Declarações sobre Rui Costa e estrutura: "As vossas perguntas é que deixam mal-estar. Eu desabafei não como uma intenção negativa, como vocês querem colocar. Vou repetir: estavam, comigo, cinco pessoas, a ver o sorteio, saiu-nos o Bayern Munique e o Barcelona e disseram 'pior não podia acontecer'. Estávamos a tremer, mas devia ser de frio. Vocês têm sempre de ter alguma coisa para falar do Jorge Jesus. Não ponham coisas que não são verdade."

Estará presente na próxima eliminatória da Champions?: "Não penso nisso. Se calhar o Real Madrid, vamos dizer a mesma coisa. E eu vou dizer a mesma coisa: vamos passar."