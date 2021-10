Jesus: "Saem da Champions e chegam a um estádio, com muito carinho, diferente..."

Declarações de Jorge Jesus após o Vizela-Benfica (0-1), partida da nona jornada da Liga Bwin

A mudança da Champions para a Liga Bwin: "Nenhuma bateria carrega na totalidade. Quando os jogadores saem de uma competição como a Champions, em que tens 70 mil [adeptos nas bancadas], mas chegas a um estádio - com muito carinho - completamente diferente... Por muito que tu fales com os jogadores, que vamos mudar, que este jogo é diferenciado e o nosso principal objetivo é o campeonato... Isto é mental. Não tens hipótese. Com o risco de não ganhar o jogo, na segunda parte começaram a arriscar mais, eu também, mas faz parte do que é o futebol."