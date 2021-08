Jesus revela titularidade de Morato e comenta rumor sobre Umtiti

Jorge Jesus, treinador do Benfica

O treinador falou em conferência de imprensa antes do jogo com o Arouca

Melhor arranque de sempre de Jorge Jesus no Benfica: "Vivemos de vitórias. Quanto mais ganhar mais estabilidade e confiança dá. O significado é um sinal que este ano estamos melhores que o ano passado quando começámos. Apesar desse sinal temos também sentido no treino, no dia a dia, nos jogos que fizemos. O sinal mais importante é esse."

Ausências de Vertonghen vai alterar sistema: "Não é por causa dele que o sistema pode ser alterado. Amanhã [sábado] vai entrar o Morato e continuamos no mesmo sistema."

Benfica pondera ir ao mercado. Umtiti é hipótese? "São jogadores que toda a gente conhece, mas penso que são jogadores que neste momento estão fora da nossa órbita. A lesão de Vertonghen faz pensar. Temos muito tempo para trabalhar. Uns 10 dias. Vamos pensar o que é o melhor para o Benfica e saber qual a gravidade do Vertonghen."