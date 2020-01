Jesus revela que tentou contratar médio do Benfica: "Disse-me que não queria"

Treinador português teceu rasgados elogios a Andreas Samaris e revela que tentou contratá-lo ao Al-Hilal.

Andreas Samaris chegou ao Benfica pela mão de Jorge Jesus, em 2014/15, naquela que foi a última temporada do técnico ao leme das águias. E o agora treinador do Flamengo continua a ser admirador das qualidades do médio grego, como revelou em entrevista à CMTV.

"É um jogador com intensidade muito alta. Quem lá está [no Benfica] é que sabe as melhores opções, mas ele tem tudo para ser o médio-defensivo do Benfica, mas se calhar há jogadores com mais capacidade lá agora... Não sei, não estou lá", referiu Jesus, contando ainda que tentou contratar Samaris quando já estava na Arábia Saudita, no comando do Al-Hilal:

"Eu quis levar o Samaris para o Al-Hilal. Falei com ele várias vezes e ele disse-me 'não vou mister', disse-me que ia ser titular no Benfica. E foi! É um jogador que também tem uma história muito bonita no Benfica", rematou Jesus.