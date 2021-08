Jesus revela o que disse aos jogadores ao intervalo e explica "espírito de Eindhoven"

Declarações do treinador do Benfica após o triunfo por 2-1 sobre o Tondela.

O que disse ao intervalo: "Em primeiro lugar foi vitória de equipa. Os adeptos tiveram todo o jogo na segunda parte a empurrar o Benfica para o golo. Não parece importante, mas o jogador sente-se confiante, sem medo de falhar se arriscar. Foi determinante para que a equipa praticamente só jogasse dentro do meio-campo do Tondela. Também derivado a, não fazendo um jogo com tanta qualidade na primeira do que na segunda, a equipa pôs a equipa do Tondela a correr muito atrás da bola, o Tondela fechou-se bem e teve de correr muito para poder fechar os espaços. Disse à equipa ao intervalo : "Na segunda parte vai ser mais fácil, vão começar a cair com cãibras e não me enganei. Já não vão ter velocidade para acompanhar, se vocês continuarem com intensidade e confiança e não se enervarem com o jogo acabamos por fazer golos"."

Espírito de Eindhoven: "Foi uma vitória que era importante para o Benfica, não só desportiva como financeiramente. Jogadores sentem que têm qualidade é para estar na Champions. Jogar com uma equipa que sabíamos que é muito forte, e vamos ter oportunidade de ver onde o PSV vai chegar na Liga Europa, sabíamos que com menos um jogador foi uma entreajuda muito forte de toda equipa, um teve de correr por dois, isso instalou na equipa um sentido muito forte de compromisso. Todos sentem que são importantes, hoje jogaram mais seis ou sete, isso tem sido determinante para estas vitórias."

Termina ciclo no primeiro lugar isolado: "Importante é sempre ganhar. Estás num clube em que pressão e objetivos são só ganhar. Ganhar jogos e objetivos. Neste momento equipa tem feito o pleno, tem ganho os jogos todos, só não ganhou um nas eliminatórias da Champions, isso dá-lhes confiança e vamos para o interregno do campeonato com 12 ou 14 jogadores nas seleções e é isso, no fundo vamos aproveitar os que ficam cá para trabalhar noutras valências físicas que não tivemos oportunidade de fazer no início deste ciclo de agosto."